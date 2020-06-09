Köpeği yaralanan yaşlı kadının yardımına Vefa ekipleri koştu
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Köpeği yaralanan yaşlı kadının yardımına Vefa ekipleri koştu

Düzce'de araç çarpması sonucu yaralanan köpeğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlandığı için veterinere götüremeyen 70 yaşındaki kadının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

Köpeği yaralanan yaşlı kadının yardımına Vefa ekipleri koştu
09.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:32

Düzce'de araç çarpması sonucu yaralanan köpeğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlandığı için veterinere götüremeyen 70 yaşındaki kadının yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti.

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde yaşayan İsmigül Yavuz, 1 yaşındaki "Fifi" isimli köpeğinin dışarı çıkıp eve geri geldikten sonra patisinin üzerine basamadığını fark etti.

Yavuz, önce başka köpeklerle kavga ettiğini düşündüğü köpeğine araba çarptığını öğrendi.

Köpeğinin durumuna çok üzülen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden ayrılamayan Yavuz, 112'yi arayarak Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndan köpeğinin veterinere götürülmesini talep etti.

Yavuz'un talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü olarak hizmet veren Düzce Spor il Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, eve gelerek patisi ezik köpeği aldı.

Yaralı köpek Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kurtsuyu mevkisinde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veteriner kontrolünün ardından tedavi edilen köpek, ekiplere teslim edildi.

"Köpeğin ismi 'Fifi'ydi, bundan sonra 'Vefa' olacak"

İsmigül Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin bu davranışının kendisini duygulandırdığını söyledi.

Köpeğin tedavisinin yapıldığını aktaran Yavuz, "İğne yapmışlar. İyi olacağını, olmazsa tekrar götüreceklerini söylediler. Devletimizden, Vefa ekiplerinden, 112'den, herkesten Allah razı olsun. Köpeğin ismi 'Fifi'ydi, bundan sonra 'Vefa' olacak." diye konuştu.

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir ise salgın süreci başladığından bu yana birçok talebi karşıladıklarını, bunun ise en ilginci olduğunu söyledi.

Yaşlı kadının isteği kendilerine ulaştığında hemen harekete geçerek eve gittiklerini anlatan Demir, "65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşımız, köpeğinin rahatsız olduğunu ve veterinere götürülmesi gerektiğini iletti. İnsanlara nasıl ihtimam gösteriyorsak bu duruma da göstererek geldik ve köpeği aldık. Veterinere götürdük ve tedavisini yaptırdık. Veterinerin söylediklerini de gelip vatandaşımıza ilettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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