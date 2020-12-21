Köpeği vuran avukat serbest kaldı
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Köpeği vuran avukat serbest kaldı

21.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:58
Köpeği vuran avukat serbest kaldı

Bursa'da beslediği tavuklarına zarar verildiği gerekçesiyle bir köpeği tüfekle vuran avukat, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'da beslediği tavuklarına zarar verildiği gerekçesiyle bir köpeği tüfekle vuran avukat, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukat M.G. "Bu köpek tavuklarımı boğdu. Bana da saldırınca önce havaya ateş ettim. Saldırmaya devam edince köpeğe ateş ettim" dedi.

Olay, İznik ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, avukat olduğu öğrenilen M.G., tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle sokak köpeğini başından tüfekle vurarak öldürdü. Silah sesini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. M.G.'nin karşı komşusu olan Mehmet Barış Altopçu, "Sabah kahvaltı ederken silah sesi duyduk. Koşturarak dışarı çıktık. İkinci silah sesinde sokak köpeğinin vurulduğu gördük. Karşı elinde tüfekle komşum M.G. geliyor. Neden vurduğumu sorduğum da ise, 'tavuğumu boğdu' diye cevap verdi. Ondan sonra bana da tüfeği doğrultarak 'git başımdan' dedi. Hemen karakola giderek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hem sokak hayvanını vurmaktan hem de beni ölümle tehdit ettiği için şikayette bulunduk. Böyle canilerin elinde av teskeresi ile silah bulunması çok sakıncalıdır. Bu yarın bir gün insana da ateş edebilir" dedi.

Görgü tanıklarının şikayeti üzerine polis tarafından emniyete getirilen avukat M.G. ifadesinde, "Bu köpek daha önce de tavuklarımı yemişti. Bugün de aynı olay gerçekleşti ve bana da saldırmaya kalktı. İlk önce havaya ateş ettim. Saldırı devam edince köpeğe ateş ettim" dedi.

İfadesi alınan M.G. daha sonra serbest bırakıldı.

Bursa Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) Başkanı Zeynep Dimidoa ise, "Duyduğum olay karşısında çok sarsıldım. Yaşanmaması gereken olay. Biz artık masum canların katledilmesini istemiyoruz. Yasanın biran önce çıkmasını istiyoruz. Hayvana şiddet olayları son bulsun. Bu vahşeti yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Bizler de HAÇİKO Derneği olarak bu olayın yakın takipçisi olacağız. Bir hukuk adamı bile bunu yaparsa başkaları ne yapmaz" diye konuştu. - BURSA

Köpeği vuran avukat serbest kaldı
Köpeği vuran avukat serbest kaldı
Köpeği vuran avukat serbest kaldı
Köpeği vuran avukat serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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