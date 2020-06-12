Köpeği tüfekle vurdular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeği tüfekle vurdular

BURDUR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan köpek, başından yaralandı.

Köpeği tüfekle vurdular
12.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:39

BURDUR'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vurulan köpek, başından yaralandı. Polis, köpeğin vurulmasıyla ilgili çalışma başlattı. 

Menderes Mahallesi 3'üncü Kümeevler'de oturan Ceyda Demirel'e ait köpek, dün akşam saatlerinde evin etrafında dolaşırken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vuruldu. Başına saçmalar isabet eden köpek, can havliyle sahibine koştu. İnleme sesini duyan Demirel kapıya çıktığında, köpeğini kanlar içinde gördü. Önce köpeğin yarasını temizleyen Demirel, ardından veterineri arayarak yardım istedi. Demirel'in durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekibi, köpeği vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Küçüklüğünden beri köpeğin kendilerinde olduğunu anlatan Ceyda Demirel, "Kapıyı açtığımda yaralı bir şekilde yerde kanlar içinde yatıyordu. Yani bu hayvana yapılıyorsa insana da yapılır aynı şey. Bunu yapan insan değildir. Polise başvurduk çünkü bir değil, iki değil yeter artık" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü Haber
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mariah Carey Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Sivas Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Köpeği tüfekle vurdular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:14:05. #1.15#
title