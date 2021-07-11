Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu
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Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu

Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi.

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi.

Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce şecereli Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi. Aldığı köpeği yine aynı cins şecereli başka bir cins köpekle çiftleştirdi. Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu. Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.

Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan, "Aksaray malaklısı cinsi safkan köpeği 18 ay önce yavruyken 3 bin liraya aldım. Köpek 18 aydır benim yanımda. İlk defa yavrulattık. Yine safkan aynı cins köpekle çiftleştirdik. Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Sonra saydık gerçekten 15 tane yavrulamış. Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum, ilk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm. Bu köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin lira arasında satılıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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