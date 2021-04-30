Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu
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Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, köpeğinin sürekli havlamasından şüphelenen komşularının ihbarı sonucu evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, köpeğinin sürekli havlamasından şüphelenen komşularının ihbarı sonucu evinde ölü bulundu.

Mevlana Mahallesi Batuhan Sokak'taki bir apartmanın 13. katında tek başına kalan 54 yaşındaki H.D'den haber alamayan komşuları, evinde beslediği köpeğinin de sürekli havlamasından şüphelenince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi ile Talas Belediyesinin patievi görevlileri sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan H.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.D'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı, köpek de patievine götürüldü.

Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu
Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu
Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu
Köpeği sürekli havlayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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