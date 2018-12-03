Köpeği Sully, Eski ABD Başkanı George H.w. Bush'u Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmıyor

Cuma günü hayatını kaybeden eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un rehber köpeği Sully, son görevini yerine getirmek için sahibinin tabutunu bekliyor.

Labrador retriever cinsi bir köpek olan Sully, 94 yaşında hayatını kaybeden George H. W. Bush'un son yıllarında ona eşlik etmişti.

Sully'nin, eski ABD Başkanı'nın tabutunun önünde nöbet beklerkenki hali sosyal medya kullanıcılarının hüzünlenmesine yol açtı.

Vefakar Sully, tabutla Teksas eyaletinden Washington DC'ye uçacak Air Force One'da da hazır bulunacak.

Bush'un ABD'nin 41. Başkanı olması dolayısıyla Air Force One'ın adı Special Air Mission olarak değiştirilecek, tabut resmi tören için başkente taşınacak.

Sully, Çarşamba günü yine tabutla birlikte Teksas'a dönecek.

İsmi pilottan geliyor

George H.W. Bush, 8 yıllık Başkan Yardımcılığı sonrası Kasım 1988'de ABD Başkanı seçildi. 20 Ocak 1989'dan 20 Ocak 1993'e kadar görev yaptı.

Bush'un sözcüsü Jim McGrath ise Sully'nin fotoğrafını sosyal medyadan "Görev tamam" diyerek paylaştı. Bu paylaşım Twitter kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları Sully'ye George H.W. Bush'a karşı görevini yerine getirdiği için teşekkür etti. Çoğu Twitter kullanıcısı Sully'nin sadaketinden dolayı gözlerinin dolduğunu söyledi.

https://twitter.com/Fairwinds10/status/1069415803345223681

Sully'nin ismi 2009 yılında Hudson Nehri üzerine başarılı bir iniş yaparak 155 yolcunun hayatını kurtaran pilot Chesley "Sully" Sullenberger'dan geliyor.

Bush'un son yıllarda tekerlekli sandalye kullanması dolayısıyıla iki yaşındaki Sully, bu yılın başında Bush'a rehber köpek olarak verilmişti.

https://twitter.com/GeorgeHWBush/status/1011379594480545792

Çok iyi eğitimli bir köpek olan Sully, kapıları açmaktan çalan telefonlara bakmaya kadar çok sayıda görevi yerine getirebiliyor.

Bundan sonra ise yaralı askerler için terapi görmelerine yardımcı olmak için çalışacak.

Kendi Instagram hesabı olan Sully, bu postta Bush'un en son düzenlenen Amerikan ara seçimlerinde oy kullanmasında yardımcı olurken görülüyor.

https://www.instagram.com/p/BppsT2FFZZN/

Uzun süredir Parkinson tedavisi gören George H.W. Bush ise Nisan ayında hayatını kaybeden eşi Barbara Bush'un mezarı yanına gömülecek.