Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu
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Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu

19.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:44
Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu

BARTIN Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, kümesteki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla, sahipsiz bir köpeği sopayla döven H.Ş. hakkında şikayetçi oldu.

BARTIN Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin, kümesteki tavuklarının yumurtalarını yediği iddiasıyla, sahipsiz bir köpeği sopayla döven H.Ş. hakkında şikayetçi oldu.

Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., geçen hafta tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği sahipsiz köpeği, kümeste yakalayarak sopa ile dövdü. H.Ş., çevredeki çocukların bağırışları üzerine köpeği bırakıp, evine gitti. Jandarma köpeği sahiplenerek, 'Boncuk' ismini verdi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Özge Öztekin ve Başkan Yardımcısı Gökben Sakarya, jandarma karakoluna giderek köpeği sevip, mama verdi. Dernek Başkanı Öztekin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan H.Ş. hakkında şikayetçi oldu. 


Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu
Köpeği sopayla döven kişiden şikayetçi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:48:39. #1.15#
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