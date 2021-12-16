Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü - Haberler
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Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çöp toplama aracında şoförlük yapan Zeki Kocatürk (48), garajda yerdeki köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, çöp toplama aracında şoförlük yapan Zeki Kocatürk (48), garajda yerdeki köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Zeki Kocatürk, saat 08.00 sıralarında mesaiye başlamak için Zeytinli Mahallesi'ndeki garaja geldi. Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan Boğazköy'ün kullandığı 10 AEP 951 plakalı çöp toplama aracının önünde yatan köpeği görüp yanına gitti. Köpeği sevmek için eğilen Kocatürk, Hakan Boğazköy'ün hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Köpek ise kaçarak kurtuldu.

Durumu fark eden Boğazköy, aracı durdurup itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi tarafından kamyonun altından çıkarılan Kocatürk, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Zeki Kocatürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli olan Zeki Kocatürk'ün hayvanları çok sevdiği belirtildi.

Hakan Boğazköy, jandarma tarafından gözaltına alınarak, Zeytinli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.


- Balıkesir
Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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