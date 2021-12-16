Köpeği severken mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Zeki Kocatürk, saat 08.00 sıralarında mesaiye başlamak için Zeytinli Mahallesi'ndeki garaja geldi. Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan Boğazköy'ün kullandığı 10 AEP 951 plakalı çöp toplama aracının önünde yatan köpeği görüp yanına gitti. Köpeği sevmek için eğilen Kocatürk, Hakan Boğazköy'ün hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Köpek ise kaçarak kurtuldu.

Hakan Boğazköy, jandarma tarafından gözaltına alınarak, Zeytinli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.