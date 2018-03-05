Köpeği Dikiz Aynasına Bağladı, Kilometrelerce Koşturdu
Sivas'ta bir kişi köpeği tasmasıyla dikiz aynasına bağladı ve kilometrelerce koşturdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
Sivas'ta otomobilinin dikiz aynasına bağladığı tasmayla köpeği aracının yanında koşturan kişi, sosyal medyada yer alan görüntüsüyle hayvanseverlerin tepkisini çekti.
OTOMOBİLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ 2 KİLOMETRE KOŞTURDU
Sivas Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda hareket halindeki otomobilin yanında bir köpeğin koşturulduğu görüldü. Otomobilinin dikiz aynasına tasmasından bağladığı köpeği kilometrelerce caddede koşturan kişiyi görenler tepki gösterdi. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu aracı takip eden araç içindekiler, bu anları kamera ile kaydetti.
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YORUMLAR (6)
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yaşattığını yaşamadan can verme inşAllahCevap Yaz Yayından Kaldır
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aynısını ona yapsınlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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allah seni felç etsin.ölme sürün.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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EN CANİ VARLIK İNSANOĞLU BIKTIK ARTIK BİRAZ MEDENİ OLUN CEZALAR NEDEN YOK BU HAYVANLAR KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİL ONLARINDA NEFES ALDIĞINI CANI ACIDIĞINI UNUTMAYALIM DEVLETİMİZİN BU KONUYA ACİL EL ATMASI LAZIM DUYUN BU EZİYETİ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kafadan sıyrıklarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır