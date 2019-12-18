Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu (2)
6 BİN 572 LİRA PARA CEZASIMersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı.
18.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:59
6 BİN 572 LİRA PARA CEZASI
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilinin arka tamponuna bağladığı köpeği sürükleyerek götürürken, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen U.K., polis tarafından gözaltına alındı. U.K.'ye 'hayvana eziyet etmek' suçundan 6 bin 572 TL para cezası kesildi.Köpek ise ayaklarına da dolanan iple yol kenarındaki bir ağaca bağlı halde bulundu.
Kaynak: DHA