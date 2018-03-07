Köpeği Otomobile Bağlayıp Koşturan İki Kardeşe Para Cezası

SİVAS'ta kardeşiyle birlikte, kendilerine ait köpeği dikiz aynasına bağladıkları tasmayla hareket halindeki otomobilin yanında koşturan sürücü K.G.'ye trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile 108 lira para cezası uygulandı. İki kardeşe 'hayvana eziyet' suçundan da ceza verileceği öğrenildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir köpeğin, hareket halindeki otomobilin dikiz aynasına tasmasından bağlanarak koşturulduğu görüldü. Caddede köpeği bu halde yaklaşık 2 kilometre koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. Köpeğin bağlı olduğu otomobili takip eden arkadaki araçta bulunanlar, bu anları cep telefonu ile kaydedip, polise ihbarda bulundu.

İhbarla harekete geçen İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan yola çıkarak aracı kullanan K.G. ve yanındaki kardeşi O.G.'ye ulaştı. Köpeğin iki kardeşe ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesi ile sürücü K.G.'ye 108 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, Sivas Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nün de kardeşlere 'hayvana eziyet' suçundan ceza vereceği öğrenildi. Dikiz aynasına bağlanarak koşturulan köpeğin ise kardeşlerden alınıp, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edileceği belirtildi.

- Sivas