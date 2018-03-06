Köpeği Otomobile Bağlayıp Kilometrelerce Koşturdular

Sivas'ta araç sürücüsü köpeği tasmasından otomobile bağlayarak kilometrelerce koşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, hayvan sevenlerin tepkisi çekti.

Olay akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde hareket halindeki otomobilin dikiz aynasına köpeği tasmasından bağlayan kişi veya kişiler köpeği kilometrelerce koşturdu. O anları gören hayvan severler tepki göstererek cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 2 kilometre köpeği araçla koşturan sürücü daha sonra gözden kayboldu. - SİVAS