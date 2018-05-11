Köpeği Öldürüp, Tecavüz Ettiği İddia Edilen Şahıs Yakalandı

Denizli'de bir köpeğe işkence yapılıp öldürülerek, tecavüz edilmesi üzerine inceleme başlatan polis, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen madde bağımlısı Osman B. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.

Pamukkale ilçesi Kaleiçi pazar yerinde esnaflar tarafından sokak merdivenleri altında ayakları ve kuyruğu iple bağlı, telef olmuş sokak köpeği bulundu. Polise durumun ihbar edilmesi ile birlikte yapılan incelemede, köpeğin ayakları bağlandıktan sonra boğularak öldürüldüğü ve tecavüz edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Olayın şüphelisinin, bölge sakinlerince tanınan ve madde bağımlısı olduğu bilinen 19 yaşındaki Osman B. olduğunun tespit edilmesi üzerine polis şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DENİZLİ