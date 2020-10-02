Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı

02.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:58

Son dakika haber: Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşının önce köpeğini bıçaklayarak telef etti, daha sonra da arkadaşını bıçakladı.

Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşının önce köpeğini bıçaklayarak telef etti, daha sonra da arkadaşını bıçakladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde dün gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.önce tartıştığı arkadaşı H.Y.'nin köpeğini bıçakla telef etti, daha sonra da köpeğin sahibi olan arkadaşını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan H.Y. tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan F.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı
Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Fahrettin Koca Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Şehrazat Ali Sürmeli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Köpeği öldürüp, sahibini bıçakladı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 12:58:51. #1.14#
title