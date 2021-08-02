Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı
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Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı

Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir kişinin motosikletle seyir halindeyken iple bağlı köpeği arkasından koşturduğu görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde bir kişinin motosikletle seyir halindeyken iple bağlı köpeği arkasından koşturduğu görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Motosiklet sürücüsü  yakalanarak gözaltına alınırken, köpek tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

Ünye'ye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanındaki köpeği motosikletinin arkasına iple bağladı. Hareket eden motosikletin arkasından kilometrelerce koşan köpek, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kadedildi, o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ordu Valiliği harekete geçti. Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla,  Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri köpeğe eziyet eden kişiyi yakaladı, bu kişi  hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Köpek tedavisi yapılmak üzere kliniğe götürüldü.

'İSMİNİ DOST VERDİK'Vali Sonel, hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Konudan gece bilgimiz oldu. Bir kendini bilmez köpeği motorun arkasına bağlamış, koşturuyor. Hemen emniyetimiz ve jandarmamız devreye girdi. Sağ olsunlar şahsı yakaladılar, adli ve idari işlem başlatıldı. İsmini 'Dost' verdik. Jandarmamız da 'Dost'u sahiplendi. Veterinerimiz burada birkaç gün tedavi edecek. Tedavisinin ardından Jandarmamızın şefkatli ellerine teslim edeceğiz. 'Dost'un bundan sonraki evi, Ünye Jandarma Komutanlığımız olacak" dedi.'DOST'UN BÜTÜN BAKIMINI BİZ ÜSTELENİYORUZ'

Köpeğin tedavisini üstlenen Veteriner Taner Canbulut ise köpeğin sağlık durumu hakkında Vali Tuncay Sonel'e bilgi verdi. Canbulut, "Hayvan Hakları Yasası çıktı, bu nedenle vatandaşlarımızın daha dikkatli davranması gerekiyor. Yasaya bağlı olarak değil tabii ki ama bunlar bizim dostlarımız. Dünyayı birlikte paylaşıyoruz. Hayvanlarımıza karşı bu denli ilgi ve alaka gösteren bir valiye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sayın Valimize hayvanseverler adına teşekkür ediyorum. Dost'un bütün bakımını biz üsteleniyoruz" diye konuştu.


Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı
Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı
Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı
Köpeği motosikletin arkasına bağlayan sürücü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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