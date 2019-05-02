Köpeği Motosiklete Bağlayıp Metrelerce Koşturdular
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu. Bu anları gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi.
Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde bir sürücü, köpeği motosiklete bağlayarak metrelerce koşturdu. Cep telefonlarına yansıyan olayda vatandaşlar sürücüye tepki göstererek ceza almasını istedi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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