Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi Çin'de bir adam sahipsiz bir köpeği motoruna bağlayarak yol boyunca sürükledi.

Çin'de bir adam sahipsiz bir köpeği motoruna bağlayarak yol boyunca sürükledi.

Çin'in Shishi eyaletinde 48 yaşındaki bir adam sahiplenmek istediğini söylediği bir köpeği boynundan bağlayarak yol boyunca sürükledi.Üniformalı olan kişinin çevredekiler tarafından durdurulduğu görüntülere yansırken, videoyu çeken kişinin ise, " Köpeği neden sürüklüyorsun ? Ölmek üzere" diye tepki gösterdiği duyuldu. Köpeğin tedavi altında olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA