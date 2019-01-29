Köpeği Mişha ile Hayvana Şiddete Tepki Gösterdi

SAMSUN'da oturan Aydın Işık (60), 'Mişha' adlı köpeğiyle, hazırladığı 'Bize hayvan diye eziyet edenler, kendileri hayvandır' yazılı dövizi taşıyarak hayvana şiddete tepki gösteriyor.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda yaşayan Aydın Işık, 7 yıl önce iş için gittiği Eskişehir'de, sokakta terk edilmiş halde bulduğu 'Golden' cinsi köpeği sahiplendi. Çocuklarından ayırt etmediği, 'Mişha' adını verip evinde baktığı köpek, yöre sakinlerinin de maskotu oldu. Mahallelinin benimsediği sevimli köpek, sahibinin komutlarıyla hareket etmesiyle, kendisine olan ilgiyi daha da artırdı.

KÖPEĞİYLE, HAYVANA ŞİDDETE TEPKİ

Aydın Işık, son zamanlarda artan hayvana şiddet olaylarına tepki göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Işık, hazırladığı, 'Bize hayvan diye eziyet edenler, kendileri hayvandır' yazılı dövizi Mişha ile birlikte sokak sokak gezerek, hayvana şiddete tepki gösteriyor.Mişha'yı ağzında dövizle görüntüleyenler de bunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, protestoya destek veriyor.

'MASKOTOMUZ OLDU'

Aydın Işık, köpeğinin çok sevildiğini belirterek, "Mişha'nın şu anda her şeyi var. Yıllarca bizle beraber yaşadı. Biz ne yersek, o da onu yiyor. Hiç huysuz bir köpek değil. Karakterli bir köpek, insandan daha anlayışlı. 'Bizi anlıyor' desem, abartmış olmam. Mişha, zamanla bizim olduğu gibi, mahallelinin de gönlünü kazandı. Mahallemizin maskotu oldu, hatta o Samsun'un maskotu" dedi.

'UMARIM CANİLER BU TEPKİMİZİ GÖRÜR'

Hayvanlara karşı daha duyarlı olunmasını isteyen Işık, "Son dönemde hayvanlara uygulanan şiddeti hepimiz biliyoruz. Kiminin eli ayağı kesiliyor, kimine dayak atılıyor. Bunlar insanlık dışı şeyler. Hayvana vurulmaz. Onlar dilsiz. Bize ihtiyaçları var. Bu insanlık ötesi bir şeydir. Bu çirkinliğe tepki göstermek ve kendimce protesto etmek için, bu kağıdı hazırladım. Mişha da benim bir dediğimi ikiletmediği için ağzında taşıdığı dövizi insanlara göstermeye başladı. Umarım, hayvanlara şiddet uygulayan caniler, bu tepkiyi görüp ders alırlar" diye konuştu.

- Samsun

Kaynak: DHA