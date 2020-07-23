Köpeği kurtarmak isterken sulama kanalında kayboldu Adana'da bir kişi sulama kanalında boğulmak üzere olan köpeği kurtarmak isterken, köpekle birlikte kayboldu.

Adana'da bir kişi sulama kanalında boğulmak üzere olan köpeği kurtarmak isterken, köpekle birlikte kayboldu. Kuzeni ise "Beni kurtarın diye bağırdı ama kurtaramadık" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Seyyid, Beşer Şeyhbar ve 2 arkadaşı, eve gitmek için caddede yürüdüğü sırada sulama kanalında bir sokak köpeğinin sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak isteyen Seyyid, akıntının yoğun olduğu sulama kanalına atladı. Köpeği yakalayamayan Seyyid, bir süre suda batıp çıktıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, suda kaybolan Seyyid için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Suriye'deki iç savaştan 8 yıl önce kaçıp Adana'ya yerleştikleri öğrenilen Abdulkadir Seyyid'in teyzesinin oğlu Beşer Şeyhbar, "Köpeği kurtarmak için uzanırken, kaydı suya düştü. 'Kurtarın, imdat' diye bağırdı. Kurtarmaya çalıştık. Önce ip attık, sonra tamirciler suya atladı, çıkaramadık. Sonra suyun altında gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Kaynak: İHA