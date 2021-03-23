AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası
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AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası

23.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:23

Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezasıAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir sokak köpeğinin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepkilere neden olurken, yakalanan kadın sürücü A.S.'ye 1033 lira para cezası kesildi.

Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir sokak köpeğinin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepkilere neden olurken, yakalanan kadın sürücü A.S.'ye 1033 lira para cezası kesildi. Köpek ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, 21 Mart Pazar günü akşam saatlerinde, seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiğini fark eden yoldan geçen bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.

SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ, KÖPEK BARINAĞA BIRAKILDI

Tepkiler üzerine Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Plaka üzerinde sürücüyü ve otomobili tespit eden polis kadın olduğu öğrenilen sürücü A.S.'yi yakaladı. A.S.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi (a) bendi uyarınca 1033 lira para cezası kesildi. Sokak köpeği olduğu belirtilen hayvanın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası
AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası
AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası
AYDIN Köpeği iple otomobile bağlayarak çeken kadın sürücüye 1033 lira para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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