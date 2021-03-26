AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedikAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeği iple otomobilin arkasına bağlayarak çektiği iddiasıyla 1033 TL ceza kesilen kadın sürücü A.S., hayvana eziyet edecek hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi
Halkbank yönetim kurulunda Kerem Alkin'in yerine Şeref Aksaç getirildi

Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeği iple otomobilin arkasına bağlayarak çektiği iddiasıyla 1033 TL ceza kesilen kadın sürücü A.S., hayvana eziyet edecek hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Aydın- Denizli karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında, geçen pazar günü akşam saatlerinde seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü. Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yer aldı. Plaka üzerinden sürücüyü ve otomobili tespit eden polis, kadın sürücü A.S.'nin adresini belirleyerek kendisine ulaştı. A.S. hakkında 5199 Sayılı Kanunun 14. Maddesi (a) bendi uyarınca, bin 33 TL para cezası kesti. Köpek ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa bırakıldı.

'OTOMOBİLİN BAGAJINA KOYMAK İSTEDİK AMA GİRMEDİ'

Köpeğe eziyet etmediğini belirten A.S., yazılı açıklama yaparak, 10 Aralık tarihinde ailecek 10 gün izne çıktık. Eve döndüğümüzde zayıf ve bitkin düşmüş ölmek üzereyken bir köpekle karşılaştık. Bu köpeği kurtarmak için beslemeye başladık. Köpeği besledikçe bize alıştı. Evin önünden gelip geçeni rahatsız etmeye başladı. Komşular da köpeği bağlamamız konusunda uyardı. Köpeği bağladık ama bu defa dışarıdan gelen köpekler, köpeğe zarar vermeye başladı. Bazen de ipini kopararak insanlara saldırmaya başladı. Ona alıştık ve o güne kadar baktık. Çocuklar da ismini 'Kuru' olarak koydu. Saldırganlığı nedeniyle büyükşehir belediye ekiplerini arayarak, barınağa götürmelerini istedik. Götüreceğiz demelerine rağmen 2 hafta bekledik, götürmediler. Bizde hayvanı sahiplendirmek istedik. Ama dişi olduğu için kimse almak istemedi. Saldırganlığı nedeniyle yoldan geçenler, köpeği öldüreceğini söyledi. Çok sevdiğimiz köpeği korumak amaçlı, ilerideki bir mezbahanın oraya götürerek bakmak istedik. Otomobilin bagajına koymak istedik ama girmedi. Biz de çok zayıf bir iple köpeği otomobilin arkasına bağladım. Herhangi bir zorlama olmadı. Zorlasak ip kopacak şekildeydi. Otomobili birinci viteste ağır ağır sürüyordum. Köpeği götüreceğim mesafe ise 350 metre ancak uzaklıktaydı. Oraya bırakarak ekmeğini de verdik. Bizi çekenler ise evden çıktığımız bile gördüler. Aradan bir süre sonra da köpek eve geriye döndü. Eve gelen veterinerlerin kontrolünde herhangi bir eziyete rastlanmadı. Hayvanlara eziyet edecek hiçbir şey yapmadım dedi.

AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik
AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu
Magazin Hande Erçel Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Hakan Kutlu Şenol Güneş Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AYDIN Köpeği iple çeken kadın sürücü Hayvana eziyet etmedik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 20:11:05. #1.15#
title