Köpeği için gözyaşı döktü

19.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:55

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atması sonucu telef olan 7 yavrulu anne köpek için sahibi gözyaşlarını tutamadı.



Olay, 3 gün önce Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.Z. isimli şahıs, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeğe taş atarak yaraladı. Aynı sokakta oturan köpeğin sahibi Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Öksüz kalan köpeğin yavruları yerde cansız yatan annelerini koklayıp sütünü emmek istedi. Olayı duyan hayvanseverler Emine Aydar'ın evine giderek yaşanan talihsiz olayı kınadı.



Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Aydar, "Birden küt sesiyle Şirin'in sesi aynı anda çıkınca dışarı çıktım. Dışarı çıkınca aşağı doğru koştuğunu görünce yanına gittim olduğu yere yıkılıp kaldı. Kucağıma alıp eve geldim, veteriner hekimi aradım. Onlar geldiler. Tedavi aşamasındaydı" şeklinde konuşurken gözyaşlarına boğuldu.



Bafra Doğa ve Hayvansever Eğitim Destek Derneği üyesi Berati Külünk, "Çok üzgünüz, şikayette bulunduk. Karakolda tutanak tutuldu. Bununla ilgili veterinerde film çekilerek raporda düzenlendi. Artık sonuç olarak nasıl bir seyir alır onu hukuk belirleyecek" ifadelerini kullandı.



Bafra Doğa ve Hayvansever Eğitim Destek Derneği Başkanı Soner Kahveci, "Bu hayvanların sokakta yaşama hakkı vardır. Bu hayvanlar tarih boyunca bizimle beraber yaşamıştır. Bu şekilde şiddete maruz kalması insanlığa sığmaz" dedi.



Köpeğin sahibi Emine Aydar, köpeğe taş atarak telef olmasına neden olduğu iddiasıyla O.Z.'den şikayetçi oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA