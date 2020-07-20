Köpeği için doğum günü partisi yaptı
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Köpeği için doğum günü partisi yaptı

DENİZLİ'de oturan Naz Yılmaz (27), 5 yıl önce, çalıştığı kliniğe terk edildiği için sahiplendiği köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi.

Köpeği için doğum günü partisi yaptı
20.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:55

DENİZLİ'de oturan Naz Yılmaz (27), 5 yıl önce, çalıştığı kliniğe terk edildiği için sahiplendiği köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününe katılanlar Putin ile yakından ilgilenip mama hediye etti.

Pamukkale ilçesinde yaşayan ve evcil hayvan ürünleri satışı yapan Naz Yılmaz, 5 yıl önce çalıştığı kliniğe terk edilen 'Coocker' cinsi yavru köpeği sahiplenip, bakımını üstlendi. Yılmaz, 'Putin' ismini verdiği köpeğine doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününün düzenlendiği kafeterya, balonlarla süslenirken, Putin'in 5'inci yaş gününe özel pasta hazırlandı. Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları doğum günü partisine yoğun ilgi gösterdi. Davetliler köpeğe, çeşitli süsler ve yaş mama hediye etti. Yanındaki köpeğiyle birlikte doğum günü pastasını kesen Yılmaz, daha sonra davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

HEDİYE MAMALAR SOKAK HAYANLARINA GİDECEKPutin'in kendisine 5 yıldır arkadaşlık ettiğini belirten Yılmaz, "Hayatımızın kesiştiği günden bu yana onunla hiç ayrılmadık. Doğum günü gibi bir organizasyon düzenlemem herkese garip geliyor. Putin'le biz hiç ayrılmıyoruz. Her günümüzü birlikte geçiyoruz. Birlikte gülüp eğleniyoruz. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Onun için özel olan günler benim için de çok özel. Kendisi için bir organizasyon yapıldığının farkında. Katılan herkesi tanıyor. Bugün çok heyecanlı ve mutlu. Birlikte mumları üfleyip pasta keseceğiz. Bugün onun günü, çok eğlendiğine eminim. Davetliler ona mamalar ve çeşitli hediyeler getirdi. Ancak kendisinin böyle bir ihtiyacı yok. Hediyeleri sokak hayvanlarına vereceğiz" dedi.'O BİZİM İÇİN İNSANDAN FARKSIZ'

Davetlilerden Seçil Kurun ise, "Putin bugün çok mutlu. O bizim için insandan farksız. Onun canı yansa bizim de canımız yanıyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Gördüğünde heyecanlanıp kucağımıza zıplıyor. Eskiden hayvanlara hiç dokunamazdım. Putin sayesinde hayvan sevgisini öğrendim. Kendimi Putin'in teyzesi olarak görüyorum. Hayatımızda bir köpek gibi değil. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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