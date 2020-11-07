Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı
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Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı

07.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 07.11.2020 17:32
Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde yangın çıkan ve köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde evinde yangın çıkan ve köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına dalınca dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'ta tek katlı müstakil evin ahşap çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının tüm evi sarması üzerine vatandaşların yardımı ile evden çıkartılan Z.H, bahçesinde bağlı halde bulunan köpeğini kurtarmak için yeniden alevlerin arasına girdi.

Çevredekilerin uyarmasına rağmen çıkmayan Z.H, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince baygın halde kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Z.H, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, köpeği de kurtardıktan sonra yangını yaklaşık 40 dakikalık çalışma sonucu söndürdü.

Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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