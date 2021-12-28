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Köpeği görenler yardıma koştu

Köpeği görenler yardıma koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir korkulukların arasına sıkışan köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir korkulukların arasına sıkışan köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bodrum'da sabah saatlerinde Kumbahçe Mahallesinde bulunan bir site demir korkuluklara sıkışan köpeği gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkuluklarda sıkışan köpeği kurtarmak için seferber oldu. Korkulukları kesen itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkarırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MUĞLA

Köpeği görenler yardıma koştu

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