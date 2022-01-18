Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada (2)

Köpeği ezip yoluna devam etti; o anlar kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

VALİ YAVUZ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI?Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te kamyonetle sokak köpeğini ezen A.K.'yi belirleyip, yakaladı.

KOCAELİ (DHA) - VALİ YAVUZ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

? Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te kamyonetle sokak köpeğini ezen A.K.'yi belirleyip, yakaladı. A.K. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüntülerde yer alan ve bu acımasız eylemi gerçekleştiren kişi emniyet birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.


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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Haber

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