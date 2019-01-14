Köpeği Ezip Yoluna Devam Etti (2)

KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın'da otomobilin çarptığı köpek bacaklarının kırılması nedeniyle veterinerde tedaviye alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpeğin sahibine ulaştı. Köpeğin sahibi M.A.'nın şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra otomobilin sahibi İ.S.'ye ulaştı. İ.S otomobili oğlu A.S.'ye ayakkabı satmasından dolayı verdiğini söyledi. Polis merkezinde ifadesi alınan A.S. hakkında 'Sahipli hayvana zarar verme' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA