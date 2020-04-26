Köpeği ezen cani sürücü kamerada
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Tekirdağ, Malkara, Haber

Köpeği ezen cani sürücü kamerada

Köpeği ezen cani sürücü kamerada -'Sinirden ellerim titriyor' diyerek köpeğini ezen sürücüye tepki gösterdi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oturan yaşlı kadın, otomobilin altında kalması sonucu hayatını kaybeden köpeğinin yasını tutuyor.

26.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:29
Köpeği ezen cani sürücü kamerada

Köpeği ezen cani sürücü kamerada

-'Sinirden ellerim titriyor' diyerek köpeğini ezen sürücüye tepki gösterdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oturan yaşlı kadın, otomobilin altında kalması sonucu hayatını kaybeden köpeğinin yasını tutuyor. Köpeğini ezen sürücünün özür dilememesine tepki gösteren kadın, 'sinirden ellerim titriyor' dedi.

Yaklaşık bir hafta önce Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak'ta seyir halindeki bir otomobilin altında ezilen Ümran Yoran'a ait köpek hayatını kaybetti. Köpeğinin ölümüne büyük üzüntü duyan yaşlı kadın, sürücünün kendisine gelip özür dileme gayretinde bulunmadığı için suç duyurusunda bulundu.

"Köpeğimi biraz hava alsın, dolaşsın diye biraz salayım dedim. Bir araç hızla geçerek köpeğimi altında sürükledi. Bastı gitti ve hiç durmadı bile. Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Zavallı hayvan orada öldü.

O sürücü kaçmasaydı veya 'bir kaza oldu' deyip de bana gelip deseydi. Onu affetmeyi düşünürdüm. Bu kadar olaya rağmen gelip özür dilemedi" diye konuştu.

Öte yandan köpeğin ezilme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köpeği ezen cani sürücü kamerada

Kaynak: İHA

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