Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti Bursa'da bir sürücü otomobil ile geri manevra yaparken sokak üzerinde duran köpeği ezdi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

BURSA - Bursa'da bir sürücü otomobil ile geri manevra yaparken sokak üzerinde duran köpeği ezdi. Arkasına bile bakmadan giden sürücü "pes" dedirtti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü geri manevra yaparken sokak üzerinde duran köpeği ezdi. Otomobil üzerinden geçen köpek acı haykırışları ile sağa sola kaçışırken, sürücü ise arkasına bile bakmadan uzaklaştı. Bu anlar büyük tepki topladı.

Yaralanan köpek çevredeki vatandaşlar tarafından veteriner hekime götürüldü.

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

Köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan gitti

Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere akıllara zarar savunma

 Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı

Gizli buzlanma nedeniyle 20 araç birbirine girdi, 31 kişi yaralandı

 'Kız arkadaşıma dokundun' cinayetine haksız tahrik indirimi! 8 yıl 10 ay hapis cezası verildi

"Kız arkadaşıma dokundun" cinayetine haksız tahrik indirimi! 8 yıl 10 ay hapis cezası verildi

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title