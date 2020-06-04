Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası
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Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası

Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından örnek ceza Sokak köpeğini döven adama haftanın belirli günleri hayvan barınağında görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verildi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğini elindeki sopayla...

04.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:59

Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından örnek ceza

Sokak köpeğini döven adama haftanın belirli günleri hayvan barınağında görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir sokak köpeğini elindeki sopayla döverek tepkileri üzerine çeken adama Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haftanın belirli günleri hayvan barınağında görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verildi. Karar hayvanseverden de büyük takdir topladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1 Haziran günü Sevgi Yolu üzerinde köpeği döven H.A'ya kesilen para cezalarının ardından bir ceza daha verildi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında köpeği döven şahsın belirli günlerde Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağına giderek, görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "01.06.2020 tarihinde ilçemiz Sekine Evren Caddesi üzerinde şüpheli bir şahsın elindeki sopa ile sahipsiz bir hayvana vurduğu ve akabinde bu duruma tepki gösteren şahsı da eline aldığı bıçak ile tehdit ettiği şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen ihbar ve bilgi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan bu konu ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz ile uyum ve irtibat içerisinde hareket edilerek şüpheli şahsın tespit edilmesi akabinde 02.06.2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen gözaltı talimatı icra edilmiş ve aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır olması temin edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızda gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiş, hakimlikçe kolluk birimlerine giderek belirli günlerde imza atmak ve hayvanlara karşı sevgi ve koruma bilincini aşılamak ve oluşturmak amacıyla Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağına görevliler eşliğinde belirli günlerde gidilmesini temin etmek şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımız talepleri karşılanarak belirtilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda soruşturma işlemlerine yasal mevzuat çerçevesinde büyük bir titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Köpeği döven adama barınakta hayvan bakma cezası

Kaynak: İHA

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