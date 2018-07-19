Köpeği Demirle Dövdüğü Öne Sürülen Sanık, Suçlamayı Reddetti

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde, bir koltuk döşemecisinin beslediği köpeği, demir çubukla dakikalarca dövdüğü iddia edilen market işletmecisi Efe Ö. (59), hakim karşısına çıktı. Efe Ö., suçlamaları kabul etmedi.

Taşyaka Mahallesi Fethiye Sanayi Sitesi'nde koltuk döşemecisi Adnan Özal'ın oğlu Yasin Özal'a ait 'Cesi' adlı köpek, 2017 yılı Kasım ayında demir çubukla dakikalarca dövüldü. İş yeri çalışanı Volkan Alaşan, sabah işe geldiğinde köpeği kanlar içinde buldu. Alaşan, köpeği hemen bir veterinere götürdü. Kafasına 7 dikiş atılan, sol ön ayağı ile sırtında yaralar bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin dövülmesinin, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, köpeği dövdüğü iddia edilen Efe Ö.'yü gözaltına aldı. Efe Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Fethiye 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Köpeğe zarar vermekten 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Efe Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Adnan Özal, oğlunun dövülerek yaralanan 'Cesi' adlı köpeği ile adliye binası dışında bekledi. Duruşmada köpeğin sahibi Yasin Özal yer almazken, avukatı Cemil Kaşlı katıldı. Sanık Efe Ö., suçlamaları kabul etmeyerek köpeğe vuranın kendisi olmadığını söyledi. Duruşma, köpeğin sahibi Yasin Özal'ın dinlenmesi için ertelendi.

AVUKAT CEMİL KAŞLI: CESİ TRAVMA GEÇİRDİ

Duruşmanın ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Cemil Kaşlı, "Cesi'ye vuran kişinin o olduğu açıkça tespit edilmiştir. Yaralanan Cesi bu olaydan dolayı bayılmış, günlerce travma yaşamıştır. Hem maddi hem manevi olarak travma dolayısıyla değer kaybettiğini anlamış bulunuyoruz. Bunun sosyal medyada ve ulusal basında yer alması nedeniyle toplumda tepki uyandırmıştır. Bu nedenle yargılamayı sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu. - Muğla