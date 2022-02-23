Köpeğe cinsel saldırı sanığının avukatından 'iktidarsızlık' tespiti isteği - Yeniden

BARTIN (DHA) - BARTIN'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen ve cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), yargılandığı davada, iktidarsız olduğunu belirterek kendisini görüntüye çeken tanıklarla husumetli olduğunu söyledi. M.D'nin avukatı, tanık beyanlarını kabul etmediklerini, görüntülerin yüksek çözünürlükteki teknoloji ile yeniden incelenmesi ile sanığın iktidarsız olduğunun tespitini talep etti.

Geçen yıl temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen M.D., bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.