Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
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Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişilerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:49
Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

'nin ilçesinde tartıştığı kişilerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman 'nde medyana geldi. İddiaya göre, 7 Kasım tarihinde bir grup genç ile H.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S. (57) üzerinde bulunan bıçakla gençlerin yanında bulunan köpeği bıçakla yaralamıştı. Yaralı köpek, götürüldüğü veterinerde hekimin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verirken, H.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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