KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU - Haberler
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KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak ana caddede koşturulması tepkiye neden oldu.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde köpeğin hafif ticari aracın arkasına bağlanarak ana caddede koşturulması tepkiye neden oldu.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, aracın arkasına bağlı köpeği kilometrelerce koşturdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğe bu şekilde eziyet edilmesine tepki gösteren sürücüler, polise şikayette bulundu. Polis, hafif ticari aracın sürücüsünü arıyor.

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP KİLOMETRELERCE KOŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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