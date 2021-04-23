Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler
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Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler

İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Köpeği acımasızca öldürmüşler Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü.

- Köpeği acımasızca öldürmüşler

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler
Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler
Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler
Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler
Son dakika 3. sayfa: - Köpeği acımasızca öldürmüşler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ

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