Köpeğe uygunsuz harekette bulunan yaşlı adam serbest bırakıldı Antalya'da 2 yavrusu bulunan sokak köpeğini evine alarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu ileri sürülen yaşlı adam, savcılıktan serbest bırakıldı.

Antalya'da 2 yavrusu bulunan sokak köpeğini evine alarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu ileri sürülen yaşlı adam, savcılıktan serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Bölgede esnaflık yapan gençler, yaşlı bir adamın parkta yaşayan sokak köpeğinin boynuna tasma takarak evine aldığını fark etti. Bu durumun sürekli yaşanmasından şüphelenen gençler yaşlı adamı takibe aldı. Evin penceresinden içeri bakan gençler, yaşlı adamın köpeğe tuvalette uygunsuz hareketlerde davrandığını gördü. Gençler yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık'ın başvurusuyla polis eve gelerek köpeği kurtardı. 71 yaşındaki şüpheli H.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bugün sabah saatlerinde nöbetçi savcılıkta ifade veren H.Y., para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Kararı değerlendiren Yanık ise, "Bu görüntülere nasıl kayıtsız kalınıyor bilemiyorum. Şahıs para cezasıyla salınıyor. Verilen karar bizi üzdü. Görüntülerde her şey açık. İnsanlara da bu davranış yapılsa aynı karar mı verilecek. Tüm hayvanseverler olarak hayal kırıklığına uğradık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA