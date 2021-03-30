Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti

ANKARA'da köpeğe tekme attığı iddia edilen G.Ö'nün, kendisini uyaran Sevda ve Ahmet Titiz çiftini darbettiği ileri sürüldü.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu

ANKARA'da köpeğe tekme attığı iddia edilen G.Ö'nün, kendisini uyaran Sevda ve Ahmet Titiz çiftini darbettiği ileri sürüldü. Çiftin  şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı.

Olay, Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Evlerine yakın bir noktada sokak köpeklerini besleyen Sevda ve Ahmet Titiz çifti, bir köpeğe tekme attığını iddia ettikleri G.Ö.'ye tepki gösterdi. Çift, G.Ö.'yü uyararak neden köpeğe tekme attığını sordu. G.Ö. de sokak hayvanlarını besledikleri için köpeklerin mahalleye geldiğini söyleyerek Titiz çiftine tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya döndü. Cep telefonuyla görüntülenen olayda G.Ö.'nün Titiz çiftinin üzerine yürüyerek darbettiği görüldü. Titiz çifti, olayın ardından sağlık raporu alarak şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BU OLAY İNSANLIĞA YAKIŞMAZ'Olayın görgü tanığı olan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, vatandaşın köpeğe tekme atması nedeniyle olayın yaşandığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Orada besleme yapan Sevda Titiz, 'Niçin tekme atıyorsun' diye soru soruyor adama. O kişi de, 'Bu sokak hayvanlarını siz beslemeseniz bunlar bizim başımıza gelmez. Siz besledikçe burada hayvanlar oluyor' diyerek tepki gösteriyor. Ardından da küfürler ediyor. Konu her ne olursa olsun, bir kadına küfür edip, üzerine yürümek asla doğru değil. Daha sonra da o kadının şahsi bahçesine girerek, kadını ve eşini darbediyor. Orada o köpeğe tekme atan adama para cezası yerine hapis cezası olsaydı o adam o tekmeyi atamazdı ve bu kavgada olmazdı. Sevda ve Ahmet Titiz çifti darp raporu alarak suç duyurusunda bulundular. Biz de olayın takipçisi olacağız" dedi.

Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti
Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti
Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Bahar Candan
Spor Ali Koç Fatih Terim İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpeğe tekme attığı için uyaran hayvansever çifti darbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:59:49. #1.15#
title