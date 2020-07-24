Köpeğe tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen 87 yaşındaki N.K. gözaltına alındı.
24.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:23
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalıştığı iddia edilen 87 yaşındaki N.K. gözaltına alındı.
Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Telsiz Sokak'taki evinin bodrum katında sabah saatlerinde iddiaya göre, bir köpeği yarı çıplak şekilde kucağına alan N.K.'yi gören çocuklar, ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, N.K.'yi gözaltına aldı. Sokak köpeği muayeneye götürülürken, hayvana tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen N.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA