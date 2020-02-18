Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu
Haberler » 3. Sayfa » Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu - Haberler

Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu anne köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.

18.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:16
Köpeğe taş atarak ölmesine yol açan şahıs hakkında suç duyurusu

'un ilçesinde bir şahsın taş atarak yaraladığı 7 yavrulu köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, taş atan şahıs hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu.


Olay, 2 gün önce pazar akşamı Altınyaprak Mahallesi Şehit Ayhan Çimen 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre O.Z. isimli zanlı, 7 yavrusu bulunan 'Şirin' isimli köpeğe taş atarak yaraladı. Aynı sokakta oturan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKOMFED) Bafra Temsilcisi Emine Aydar, olaya müdahale ederek yaralı köpeği veterinere götürdü. 2 gündür tedavi gören köpek tüm müdahalelere rağmen telef oldu. Aydar, köpeğe taş atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla O.Z.'den şikayetçi oldu.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler