Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı - Haberler
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Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı

AA / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Maltepe'de bir köpeği kulübesinden çıkararak yumrukladığı görüntülenen kişiye para cezası verildi.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir köpeği kulübesinden çıkararak yumrukladığı görüntülenen kişiye para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öğlen saatlerinde bir apartmanın arka bahçesindeki köpeği kulübeden çıkararak şiddet uyguladığı belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Köpeğe şiddet uygulayan A.A.G. (62) Maltepe Yalı Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şüpheli A.A.G. ifadesinde şiddet uyguladığı köpeğin kızına ait olduğunu iddia etti.

Polis, köpeği sahibine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.

Köpeği kulübesinden çıkararak yumruklayan zanlıya 1.500 TL para cezası verildi.

Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı
AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı - Haberler
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