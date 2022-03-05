Köpeğe önce ateş eden sonra değnek fırlatarak eziyet eden şahıs adliyeye sevk edildi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de bir kişi kulübesinde bulunan köpeğe önce tabanca ile ateş etti, ardından değnekler fırlatarak eziyet etmişti. Kısa sürede yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısın eziyet ettiği köpeğin ise öldüğü öğrenildi.

Olay, 3 Mart günü gece saatlerinde Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde köpeğin kulübesinin bulunduğu bölgeye gelen şüpheli şahıs, kulübesinde bulunan köpeğe ilk önce elindeki tabanca ile ateş etti. Köpek kulübenin dışında dolanmaya başlayan köpeğe şahıs daha sonra ise eline aldığı değnekleri fırlatarak eziyet etmeye başladı. Bir süre sonra kulübenin bulunduğu bölgeden ayrılan şahsı, kaçarak kayıplara karşıtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde A.B.Z. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahıs ardından adliyeye sevk edilirken, eziyet ettiği köpeğin ise öldüğü öğrenildi - İSTANBUL

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