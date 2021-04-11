Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
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Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | Güncel

Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Bilecik'te köpeğe mesaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

BİLECİK - Bilecik'te köpeğe mesaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın girişinde kedi ile köpeğin dostluğu adeta görünmeye değer. Yorgunluktan yerde yatan köpeğin üzerine çıkan kedi ön patileri ile köpeğe mesaj yaparken, bu anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydetti. Kedinin sırt kısmına ön patileri ile mesaj yapan kedinin halinde memnun olduğu görüldü.

Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Köpeğe masaj yapan kediyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

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