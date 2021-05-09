Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu

Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

ANKARA'da konaklama tesisinde ailesiyle yemek yiyen Sema Şenol, yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemekken yedirdi.

ANKARA'da konaklama tesisinde ailesiyle yemek yiyen Sema Şenol, yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemekken yedirdi. O anlar sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenirken, yemeğin kaşıkla yedirilmesi tartışıldı.

Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen Sema Şenol, dinlenmek ve yemek için bir konaklama tesisinde mola verdi. Şenol, yemek yerken bu sırada yanlarına sokak köpeği geldi. Köpeğin aç olduğunu fark eden Sema Şenol, yemek yediği kaşıkla köpeğe de yedirdi. Köpeği kendi yediği köfte ve pilavla besleyen Şenol, o anları sosyal medyada da paylaştı.  

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜŞenol'un köpeğe kaşıkla yemek yedirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. 1 milyon 300 bin kez izlenen video yaklaşık 4 bin de yorum aldı. Yorum yapanlar ise Sema Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar köpeğe kaşıkla yemek yedirmenin yanlış olduğunu, o kaşığın başka insanlar tarafından da kullanılacağını, köpeğin önünde bir kap bırakılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise aç bir hayvana şefkat gösterip onu beslemenin kaşıktan daha öneli olduğunu söyledi.

Öte yandan köpeğin karnını doyurup ayrıldıktan sonra garsonun Sema Şenol köpeğe gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederek, daha sonra kullanılmaması için kaşığı çöpe attığı belirtildi.


Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, tartışma konusu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:31:58. #1.15#

title