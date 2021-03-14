Köpeğe istismarda bulununca darbedildi (2)
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Köpeğe istismarda bulununca darbedildi (2)

14.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:19
Köpeğe istismarda bulununca darbedildi (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kocaeli Valiliği'nden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yaşlı bir kişinin sokak köpeğine istismarda bulunduğu iddiaları üzerine açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Kocaeli Valiliği'nden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yaşlı bir kişinin sokak köpeğine istismarda bulunduğu iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sosyal medyada yayınlanan görüntü ve iddialar üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmelere göre; 13 Mart günü saat 19.10 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda bir şahsın sokak hayvanına eziyet ettiği yönünde gelen ihbara binaen Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olay yerinde ilk ifadelerine başvurulan gençler şahsın sokak köpeğine eziyet ettiğini ve cinsel münasebette bulunduğunu düşünerek kendisine tepki gösterdiklerini belirtmişlerdir. Şahıstan olay yerinde alınan ilk ifadede; köpeğe yiyecek vermek istediğini, konunun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu beyan etmiştir. Doğa Koruma Müdürlüğü'nce şahıs hakkında idari işlem uygulanmış, ayrıca adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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