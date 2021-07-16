KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ
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KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamping işletmeciliği yapan E.G.?nin köpeğini döverek işkence yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamping işletmeciliği yapan E.G.?nin köpeğini döverek işkence yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.G., "Boğazına bir şey kaçmıştı, ben onu çıkarıyordum? diye kendini savundu.

Keşan'ın Saros Körfezi kıyısında bulunan Erikli köyünde kamping işletmecisi E.G., sahiplendiği köpeği, dövüp, işkence yaptı. E.G.'nin köpeğe dövüp, boğazından tutarak, yukarı kaldırarak savurması, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bölgedeki bir iş yerinin sahibi ve çalışanları olaya müdahale ederken, köpek E.G.?nin elinden kurtulup kaçtı.

Şikayet üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.G.'ye bin 33 TL para cezası kesildi, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alındı.

Köpeğine işkence yapmadığını savunan E.G.?nin, "Boğazına bir şey kaçmıştı, onu çıkarıyordum. Köpeğime işkence yapmadım" dediği belirtildi. E.G. hakkında, Hayvanları Koruma Kanununa göre 'hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek' suçundan işlem başlatıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.

KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ
KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ
KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ
KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KÖPEĞE İŞKENCE YAPTI; 'BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇMIŞTI, ONU ÇIKARIYORDUM' DEDİ - Haberler
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