Köpeğe işkence eden şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı - Haberler
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Köpeğe işkence eden şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı

Köpeğe işkence eden şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'de, sokak köpeğine işkence yaptığının görüntüleri ortaya çıkan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Y., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK'de, sokak köpeğine işkence yaptığının görüntüleri ortaya çıkan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Murat Y., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi sakinlerinin iddiasına göre, Murat Y. adlı kişi bir kediyi öldürdü. Şüphelinin geçtiğimiz günlerde bir köpeğin boğazını sıkarak tekmelediği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, tasmasından tuttuğu köpeğin boğazını sıktığı ve tekmeleyerek götürmeye çalıştığı görülüyor. Murat Y. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çamçeşme Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Murat Y. ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.


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