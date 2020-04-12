Köpeğe işkence eden şahıs kovalamaca sonrası yakalandı Başkent'te, yavru bir köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen bir vatandaşı gören polis ekipleri, kovalamaca sonrası şahsın elinden köpeği kurtararak belediye ekiplerine teslim etti.

Başkent'te, yavru bir köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen bir vatandaşı gören polis ekipleri, kovalamaca sonrası şahsın elinden köpeği kurtararak belediye ekiplerine teslim etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yavru bir sokak köpeğinin boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen bir şahsı fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı durdurmak için harekete geçti ancak şahıs birden kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahsı yakalayan polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın elinden köpeği kurtararak belediye ekiplerine teslim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA