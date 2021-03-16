Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

16.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:33
Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

AĞRI'da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişiye polis ekiplerince 11 bin 500 lira para cezası kesildi.

AĞRI'da pitbull cinsi köpeğe eziyet eden bir kişiye polis ekiplerince 11 bin 500 lira para cezası kesildi.

Ağrı'da köpeğe eziyet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede köpeğe eziyet eden kişiyi tespit etti. S.Ö. isimli kişinin eziyet ettiği köpek barınağa teslim edildi. S.Ö.'ye 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılarak 11 bin 500 TL para cezası kesildi.


Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi
Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpeğe eziyet eden kişiye 11 bin 500 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:34:34. #1.15#
title