Köpeğe çarpmamak isterken kamyoneti devirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aracını devirdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aracını devirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametinden Adapazarı yönüne doğru seyir halinde olan 34 BNE 358 plakalı kamyonet sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kamyonetin içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kazada maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı