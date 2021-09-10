Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
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Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu pamuk tarlasına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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